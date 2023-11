donderdag 30 november 2023 om 10:47

Liane Lippert wegens stressfractuur goed twee weken uit de roulatie

Liane Lippert zal de komende dagen niet op de fiets kruipen. De 25-jarige renster van Movistar is wegens een stressfractuur één tot twee weken buiten strijd. Lippert liep de blessure op bij het hardlopen.

Een veel voorkomende overbelastingsblessure bij lopen is een stressfractuur. Men heeft het ook wel over een vermoeidheidsbreuk of marsfractuur. Stressfracturen kunnen op meerdere plaatsen in het lichaam ontstaan, maar komen vooral in de voet voor door overbelasting van een voetbotje.

Lippert heeft in een podcast laten weten dat ze de fiets voorlopig niet zal aanraken, maar dat ze haar voorbereiding op het nieuwe wegseizoen na goed twee weken weer kan oppakken. De Duitse kampioen is al enkele jaren een van de betere rensters in het peloton.

Dat bleek ook afgelopen seizoen. Lippert werd niet alleen voor de tweede opeenvolgende keer Duits kampioen, maar won ook etappes in de Tour de France Femmes en de Ronde van Romandië en Tre Valli Varesine. Verder was ze onder meer tweede in de Waalse Pijl, derde in de Brabantse Pijl, zevende in Strade Bianche en achtste in Dwars door Vlaanderen.