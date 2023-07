Liane Lippert kwam twee keer ten val: “Maar was blij toen het begon te regenen”

Liane Lippert won maandag haar eerste rit in de Tour de France. De Duits kampioene bleek na een zware etappe de snelste van een uitgedund groepje. Na afloop was Lippert in extase: “Ik kan het echt nog niet geloven.”

“Er was veel stress vandaag”, gaat Lippert verder. “Ik ben twee keer gevallen vandaag, maar gelukkig zonder erg. Toen het begon te regenen, was ik eigenlijk wel blij. Ik dacht meteen: in de regen doe ik het altijd goed.”

“Toch dacht ik niet dat winnen vandaag binnen mijn mogelijkheden lag. Mijn kwaliteit ligt wel bij dit soort aankomsten bovenop, maar dan is er nog Kopecky. Ik focuste me op haar wiel en kwam er nog overheen. Toen ik over de meet kwam, geloofde ik het echt niet.”

Voor de Movistar-renster is de Tour de France nu al een succes, eindigt ze. “Meer kon ik niet wensen. Hier heb ik heel lang op gewacht.”

