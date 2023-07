Tour Femmes 2023: Lippert is Kopecky de baas in Mauriac

Liane Lippert heeft vanmiddag gewonnen in de Tour de France. Na meer dan 150 kilometer bleek de renster van Movistar de snelste in Mauriac voor Lotte Kopecky. Kopecky behield wel de leiderstrui.



Een dag na de uithaal van Kopecky in Clermont-Ferrand ging de Tour de France verder met een pittige heuvelrit naar Mauriac. Onderweg lagen er liefst zes gecategoriseerde beklimmingen, waarvan vier in de laatste vijftig kilometer. De Côte des Plaines (4,5 km à 5,5%) was op vijftig kilometer van de streep de zwaarste, waarna ook nog de Côte des Boissières (1,2 km à 7,2%), Côte de Merlhac (1,9 km à 5,5) en de Côte de Trébiac (3,4 km à 5,8%) volgden. Die laatste klim lag op slechts een kilometer van de finish.

En dus konden we maandag opnieuw verschillen tussen de klassementsrensters verwachten, al deed het peloton het rustig aan in de openingsuren van de koers. Yara Kastelijn probeerde vroeg op dag alleen in de vlucht te komen, maar zij werd snel weer teruggepakt en zag daarna Georgia Williams en Hannah Ludwig vertrekken.

De Nieuw-Zeelandse en Duitse zongen het uit tot 52 kilometer van de finish en hadden een maximale voorsprong van anderhalve minuut. Alison Jackson en Annemiek van Vleuten gingen even later naar de grond, maar konden voor de finale begon weer aansluiten in het peloton.

Kastelijn, Van Agt en Koster in de aanval

Kastelijn opende op 42 kilometer van de meet de finale met een aanval op de Côte des Boissières. De renster van Fenix-Deceuninck kreeg Eva van Agt en Anouska Koster met zich mee en de drie vooraan reden al snel een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar. Met alleen nog de Côte de Merlhac en de Côte de Trébiac in de slotfase leek een verrassing in de maak, zeker omdat het peloton nog maar veertig renners omvatte.

Na een aanval van Juliette Labous op de Côte de Merlhac daalde de voorsprong van de drie rensters vooraan dan toch. Met nog 25 kilometer te gaan hadden Van Agt, Kastelijn en Koster ineens nog maar dertig seconden. Toen de renster van dsm-firmenich weer werd ingerekend, groeide de voorsprong van de drie Nederlanders vooraan dan toch weer.

Van Agt komt hard ten val

In de laatste natte afdaling voor de Côte de Trébiac ging het echter helemaal mis. Nadat Kastelijn op achterstand kwam door het missen van een bocht, kwam Van Agt hard ten val tegen de vangrail. De Nederlandse zou de etappe niet uitrijden. Het peloton haalde na de val van Van Agt Kastelijn en Koster snel bij, waarna het gevecht om de etappe opnieuw losbarstte.

Katarzyna Niewiadoma en weer Labous vielen nog eens aan, maar stuitten steeds weer op een renster van SD Worx in het wiel. Een groep van ongeveer twintig rensters zou uiteindelijk de top ronden. Kopecky lag in Mauriac uiteindelijk op pole-position om haar tweede ritzege te boeken, maar werd uiteindelijk nog gepasseerd door Duits kampioene Lippert. Silvia Persico eindigde op plek drie.