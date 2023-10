dinsdag 3 oktober 2023 om 12:05

Liane Lippert kraakt Cecilie Uttrup Ludwig en soleert naar zege in Tre Valli Varesine

De Tre Valli Varesine voor vrouwen is op naam gekomen van Liane Lippert. De Duitse van Movistar reed op de laatste helling weg bij de concurrentie en hield stand tot op de streep. Uttrup Ludwig werd tweede, Elisa Balsamo derde.

De Tre Valli Varesine voor vrouwen zocht men naar een opvolger van Elisa Longo Borghini. De wedstrijd was dit jaar 112,3 kilometer lang en ging van Busto Arsizio naar Varese. Een zes keer te verrijden finalerondje – met de Montello (2 km aan 5,2%) en de Casbeno-klim (2,5 km aan 4,9%) als scherprechters – zou de beslissing moeten brengen. Cecilie Uttrup Ludwig was na haar zege in de Giro dell’Emilia de topfavoriete.

Nederlandse rensters roeren zich

In de openingsfase van de wedstrijd ontstond een kopgroep van drie, die eenmaal op het heuvelachtige finalerondje echter al snel uiteenviel. Scarlett Soure (Parkhotel Valkenburg) liet haar medevluchters achter en begon aan een solo. De 19-jarige Nederlandse zou uiteindelijk standhouden tot goed vijftig kilometer voor de finish. Toen zat haar avontuur erop en kon de finale beginnen.

Anne Knijnenburg, ook van Parkhotel Valkenburg, opende het bal. Zij reed even voor de meute uit, maar werd al snel afgelost door nog een andere Nederlandse: Esmée Peperkamp. De 26-jarige renster van Team dsm-firmenich soleerde tot 26 kilometer voor de streep, toen ze gezelschap kreeg van twaalf rensters. Daarbij onder meer Loes Adegeest, Morgane Castone, Claire Steels en Gaia Realini.

Lippert versus Uttrup Ludwig

De kopgroep had op een gegeven moment meer dan een minuut voorsprong. Klaar, zou je zeggen. Maar het viel helemaal stil vooraan en binnen enkele kilometers keerde het peloton met onder anderen Uttrup Ludwig terug. Met nog 17 kilometer kwam er een nieuwe uitvalspoging. Nu was het Anouska Koster die het probeerde. De Friezin van Uno-X sloeg een mooi gaatje, maar nog voor aanvang van de slotronde vatte het peloton haar alweer in de kraag. Ook daaropvolgende demarrages liepen op niks uit.

Tot op een kleine drie kilometer van de streep, toen Liane Lippert haar duivels ontbond. Uttrup Ludwig kwam bijna tot op het wiel, maar uiteindelijk wist de Duitse kampioene haar Deense concurrente te breken. De renster van Movistar kwam vervolgens met een ruime voorsprong over de streep. Uttrup Ludwig werd tweede, terwijl Elisa Balsamo de derde plaats pakte na een sprint-a-deux met Francesca Barale.