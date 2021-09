Lewis Askey triomfeert in tweede etappe Ronde de l’Isard, Van Belle derde

Het is Groot-Brittannië boven in de Ronde de l’Isard. Lewis Askey bezorgde de Britten namelijk de zege in de tweede etappe naar Lannemezan. De renner van de opleidingsformatie van Groupama-FDJ bleef de Zwitser Arnaud Tendon en Nederlander Loe van Belle voor. Marco Frigo wist de leiderstrui met succes te verdedigen.

Tijdens de tweede etappe van de Ronde de l’Isard zat het venijn hem in de staart. Het beloftenpeloton begon in Faudoas voor een rit over bijna 170 kilometer naar Lannemezan. Na een glooiende aanloopfase ging het op 25 kilometer van de streep in dalende lijn naar Lannemezan, maar in de laatste vijf kilometer was het plots weer klimmen geblazen voor de coureurs. Een ongecategoriseerde heuvel van 2,1 kilometer, aan 5,3%, bleek een ideale springplank voor een late aanval.

Met Marco Frigo in de leiderstrui begon het peloton rond het middaguur aan de tweede etappe. Lucas Grolier (Vendée U), Antonin Souchon (Nouvelle-Aquitaine) en Aloïs Charrin (Swiss Racing Academy) besloten al vroeg in de koers een vroege vlucht op touw te zetten. De voorsprong van de drie koplopers liep op tot ongeveer drie minuten, maar liep ook weer zienderogen terug. Ruim voor de finish was het liedje van de drie vluchters uitgezongen.

Askey maakt het zegegebaar

In de finale kwamen de sterkste renners in deze Ronde de l’Isard bovendrijven en uiteindelijk ging Lewis Askey er met de zege vandoor. De 20-jarige Brit van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ kwam met beperkte voorsprong over de streep. De Zwitser Arnaud Tendon, gisteren nog in de vroege vlucht, eindigde op drie seconden als tweede. Nederlander Loe van Belle is een knappe derde, de Belg Elias Maris finishte als vijfde.

Askey, die volgend jaar zal uitkomen voor de hoofdmacht van Groupama-FDJ, liet zich dit seizoen al meerdere keren opmerken in het U23-circuit. Zo reed hij naar ereplaatsen in de Tour Alsace, Kreiz Breizh Elites en de Tour de l’Avenir. Op het WK voor beloften deed hij het ook goed met een vijfde plaats in de wegrit. Askey reed dit seizoen ook al meerdere koersen voor de hoofdploeg van Groupama-FDJ. Zo stond hij aan de start van Le Samyn en de Scheldeprijs.