Letizia Paternoster verruilt Trek-Segafredo voor BikeExchange-Jayco

Letizia Paternoster rijdt vanaf volgend jaar voor BikeExchange-Jayco. De 23-jarige Italiaanse – de huidige wereldkampioene afvalkoers – heeft een contract tot eind 2024 getekend bij de Australische ploeg.

Paternoster, die haar grootste successen op de baan boekte, zal bij BikeExchange-Jayco vooral een belangrijke rol krijgen in de wedstrijden die eindigen in een sprint. “Er is geen twijfel over dat Letizia een groot talent is”, zegt ploegbaas Brent Copeland. “Het is moeilijk om haar leeftijd te geloven, als je kijkt naar de hoeveelheid resultaten die ze al heeft behaald. Het is altijd bijzonder om een renner als deze te tekenen, die zoveel ervaring, maar ook zoveel potentie heeft.”

“We hebben het gevoel dat Letizia goed in het vrouwenteam zal passen en het is uitdagend voor ons om zo’n snelle sprintster erbij te hebben. Ze zal het team meer opties geven om mee te doen voor topresultaten in de vrouwenwedstrijden op de WorldTour-kalender.”

De laatste wedstrijd die Paternoster op de weg reed, was de Baloise Belgium Tour. In de voorlaatste etappe eindigde ze als derde, na een massasprint die gewonnen werd door Lorena Wiebes. Haar enige overwinning op de weg bij de profs dateert van 2018, toen ze het Festival Elsy Jacobs op haar naam schreef. In de tussentijd behaalde ze nog wel de nodige ereplaatsen, waaronder een derde plek in Gent-Wevelgem 2019.