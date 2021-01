Letizia Paternoster niet mee met trainingskamp Trek-Segafredo

Letizia Paternoster is niet meegereisd naar het trainingskamp van haar ploeg Trek-Segafredo in Dénia, aan de Spaanse Costa Blanca. De Italiaanse renster heeft last van koorts.

Sinds zaterdag verblijft Trek-Segafredo aan de Spaanse kust voor een tweeweeks trainingskamp als voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Paternoster de eerste dagen van het trainingskamp aan zich voorbij moeten laten gaan. De Italiaanse moest al de laatste trainingssessies met de nationale baanploeg laten schieten wegens koorts en is nog niet honderd procent hersteld. Mogelijk voegt ze zich later alsnog bij het team.

Voor Paternoster staat dit seizoen veel in het teken van de Olympische Spelen van Tokio, waar ze een gooi wil doen naar de medailles op de nummers omnium, Madison en ploegenachtervolging.