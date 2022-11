Let op: zondag begint de Wereldbeker veldrijden in Hulst al om 11 uur in de ochtend

Pas op! Als je zondag om 13.40 uur voor de tv gaat zitten om naar de Wereldbeker veldrijden in Hulst te kijken, dan is het spektakel al afgelopen. De wedstrijden voor elite vrouwen en mannen worden namelijk al ’s ochtends en vroeg in de middag verreden, vanwege het duel van België op het WK voetbal. Je kan beter om 11.00 uur al klaarzitten.

Het aangepaste tijdschema werd vorige maand al bekendgemaakt. Omwille van de tv-uitzendingen op de Belgische tv voor de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels (om 14.00 uur tegen Marokko, red.) werd tevergeefs gezocht naar een andere datum op de kalender. Daarom zijn de wereldbekerwedstrijden in Zeeuws-Vlaanderen verplaatst naar een vroeger tijdstip.

Om 11.00 uur gaan de elite vrouwen van start, waarna de mannen om 12.15 uur aan de beurt zijn. Dan zal Mathieu van der Poel voor het eerst zijn opwachting maken in de cross deze winter. Er zal later in de middag wel gecrost worden in Hulst. Om 14.00 uur staat een juniorenwedstrijd op het programma en om 15.15 uur komen de nieuwelingen in actie.

Tijdschema Wereldbeker Hulst 2022, zondag 27 november 2022

11.00 uur – Elite vrouwen (finish rond 11.45 uur)

12.15 uur – Elite mannen (finish rond 13.15 uur)

14.00 uur – Junioren mannen, KNWU-race

15.15 uur – Nieuwelingen mannen, KNWU-race