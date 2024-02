Zeger Schaeken • vrijdag 2 februari 2024 om 10:00 vrijdag 2 februari 2024 om 10:00

Leonie Bentveld wint Wereldbeker voor beloften vrouwen: “Maar ben niet de topfavoriete voor het WK”

Video Leonie Bentveld leeft op een ontspannen manier toe naar het WK veldrijden in Tábor. Afgelopen weekend stelde ze haar eindzege in de Wereldbeker bij de beloften veilig, maar dat zorgt er niet voor dat ze zichzelf ziet als topfavoriete voor het wereldkampioenschap. “Ik heb altijd al goed gereden in Tábor”, vertelde Bentveld aan WielerFlits.

Voor de 19-jarige Bentveld was de laatste manche van de Wereldbeker in Hoogerheide een bijzonder belangrijke afspraak. Ze stond namelijk aan de leiding van dat klassement bij de beloften. “Er zat wel wat spanning op, het moet natuurlijk nog allemaal lukken op zo’n dag. Je kan veel meemaken. Ik had al een redelijke voorsprong, maar na mijn stage in Spanje was ik toch nog niet heel fris.”

Goede wattages op training

Bentveld kwam uiteindelijk als elfde over de streep, wat genoeg was om haar eerste plaats te behouden. “Ik was heel blij dat het lukte en dan is het natuurlijk wel even emotioneel met de entourage erbij. Het viel wel mee qua stress, maar het zit wel in je hoofd dat alles goed moet gaan. Je moet zo weinig mogelijk risico’s pakken.”

“Afgelopen week heb ik nog goede wattages gedraaid op training, dus als ik nu wat meer rust inbouw zal de vorm goed zijn. De trainingen zijn nu wel al gedaan in functie van het WK. Het is nu voornamelijk rusten en ontspannen, om zo fris mogelijk te worden”, blikte de Nederlandse al wat vooruit op het wereldkampioenschap van aanstaand weekend.

Tactische koers

Als eindwinnares van de Wereldbeker is het logisch dat we naar Bentveld kijken als een van de favorieten, maar zelf ziet ze zich zeker niet als dé grote naam. “Ik kan wel redelijk rustig blijven naar zo’n WK toe. Ik denk ook niet dat ik de grootste topfavoriete ben. Ik denk dat het toch vooral kijken is naar Zoe Bäckstedt, Marie Schreiber en Kristyna Zemanová. Ik zou mezelf niet als topfavoriete opschrijven. Dus dan kan ik wel redelijk ontspannen die week ingaan.”

“Ik heb tot nu toe altijd goed gereden op het parcours in Tábor. Bij de junioren was dat ook het rondje waar ik Zoe het langste kon volgen. Het ligt me dus wel. Ik verwacht een tactische koers die beslist zal worden op de stukken omhoog. Het is een leuk en snel rondje. Over de balken kan ik in principe goed lopen, springen is nog een ander verhaal. Op training ben ik er wel mee bezig, maar op de wedstrijd doe ik dat nog niet.”