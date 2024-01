maandag 15 januari 2024 om 12:10

Leonie Bentveld pakt NK-titel bij belofte vrouwen: “Jammer dat we geen eigen wedstrijd reden”

Video Leonie Bentveld prolongeerde zondag haar titel op het NK veldrijden voor U23-vrouwen. De beloften crosten in Hoogeveen samen met de eliterensters, maar Bentveld had dat graag anders gezien. “Ik vond het wel jammer dat we geen eigen wedstrijd reden”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Het NK is samen met het EK en het WK de enige aparte wedstrijd voor beloften”, vervolgde Bentveld. “Ik denk dat het als belofte wel belangrijk is om te leren hoe je een koers aan moet pakken. Nu rijd je wat met de elite mee en is het een kwestie van volgen. Als we dan op het EK of WK staan, moeten de Nederlanders ook gewoon de koers maken.”

“Ik vind het wel belangrijk dat je dat leert om te doen. Bij de elite leer ik het ook wel om te doen, door bijvoorbeeld te battle’en voor een vijfde plek, maar tijdens een aparte cross is dat toch nog anders omdat je dan zelf de cross moet maken. Dus ja, ik vind het wel jammer dat het nu samen was.”

Bentveld zou het ook mooi vinden als er in het algemeen meer losse wedstrijden zouden komen voor U23-vrouwen. “De belofte mannen hebben ook aparte Wereldbekers. Ik denk dat het belofte dames ook meer uit zou nodigen, want het is toch wel een grote stap van de junioren naar de elite. Als je dan als eerstejaars een paar koersen niet uit kunt rijden, is het emotioneel zwaar om als jongere te beginnen. Ik vind het wel jammer dat er geen tussenstap is.”

NK en WK

Terug naar het NK. Het was geen verrassing dat ze deze titelstrijd won, want ze startte als torenhoge favoriet. “Dat maakt het niet minder mooi. Een titel is een titel. Iedereen verwacht het, maar die wedstrijd moet toch nog verreden worden. Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Ik wist wel dat ik een goed seizoen heb gehad, dus als alles goed zou gaan, zat de titel er vandaag zeker in. Maar het materiaal moet het allemaal houden, je moet geen pech hebben, geen valpartijen. En je moet een goede dag hebben. Als je een slechte dag hebt, kom je op dit rondje ook niet ver.”

Nu ze het NK heeft gewonnen, begint voor Bentveld de voorbereiding op het WK. “Ik vlieg morgenochtend naar Spanje, dus dan ga ik lekker een weekje bijtrainen. Daarna volgen nog twee Wereldbekers (in Benidorm en Hoogerheide, red.), wat ook ook wel een groot hoofddoel is. Ik wil daar de leiderstrui behouden bij de beloften. Daarna volgt natuurlijk het WK. Ik blijf gewoon doen wat ik al deed, want het gaat het hele seizoen al goed. Ik hoop op een goede dag en dat het parcours er goed bij ligt.”

“De komende week staat wel echt in het teken van trainen. Maar in Spanje gaat dat allemaal wat gemakkelijker dan hier in de kou. Dan maak je wel gemakkelijker uren. Daarna is het een kwestie van fris en gezond blijven, techniek trainingen en zo hoeven allemaal niet meer. Dat zit er allemaal wel in.”