Leonie Bentveld wint Nederlandse titel bij beloften

Leonie Bentveld is de nieuwe Nederlands kampioene bij de beloften op het modderige parcours in Zaltbommel. De achttienjarige Bentveld kwam met een riante voorsprong op Iris Offerein solo over de streep. Larissa Hartog moest genoegen nemen met de derde plaats.

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg al snel een gat en bleek ongenaakbaar. Aan de finish bedroeg de voorsprong op Offerein maar liefst 3 minuut 46. Daarachter werd Larissa Hartog derde op 4 minuut 6. De zware omstandigheden wogen dus duidelijk door in de verschillen tussen de rensters.

Bentveld gold vooraf al als een van de topfavorieten. Vorig seizoen werd ze al tweede op het wereldkampioenschap bij de junioren in Fayeteville en bij het Europees kampioenschap op de VAM berg. Mirre Knaven, dochter van Servais, en Anne Knijnenburg maakten de top vijf compleet.