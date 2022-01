Leonie Bentveld slaat dubbelslag in Wereldbeker Flamanville

Leonie Bentveld is de winnares van de Wereldbeker voor juniorenvrouwen. De 17-jarige Nederlandse profiteerde in het Franse Flamanville optimaal van de afwezigheid van Zoe Bäckstedt, won de laatste Wereldbeker van het seizoen en gaat alsnog met de eindzege aan de haal.

Bentveld had een duidelijke opdracht voor de start van de Wereldbeker in het Franse Flamanville: winnen. De Nederlandse volgde in het wereldbekerklassement op de tweede plek met 90 punten, maar kon door de afwezigheid van de Britse Bäckstedt nog met de eindzege gaan lopen. Met minder dan een zege kon Bentveld geen genoegen nemen, aangezien een tweede plaats niet genoeg was om Bäckstedt alsnog te onttronen.

Bentveld moest in Flamanville diep gaan voor de zege. Tijdens de race werd ze namelijk uitgedaagd door de Italiaanse Valentina Corvi. De twee vrouwen bleken aan elkaar gewaagd en dus viel de beslissing pas in de slotronde. Bentveld bleek in de laatste ronde over net iets meer punch te beschikken en wist Corvi zo in de luren te leggen, goed voor een dubbelslag.

In het klassement wipt Bentveld zo nog over Bäckstedt heen, die de eerste drie Wereldbekers in Tábor, Namen en Dendermonde wist te winnen. De Britse testte ruim een week geleden echter positief op COVID-19, moest passen voor het Brits kampioenschap veldrijden en bleek ook niet op tijd hersteld voor de cross in Flamanville.