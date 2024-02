maandag 26 februari 2024 om 10:06

Leo van Vliet wordt ambassadeur van Ronde van Limburg

De organisatie van de Ronde van Limburg heeft Leo van Vliet weten te strikken als ambassadeur. De oud-winnaar van de Ronde van Limburg en huidig koersdirecteur van de Amstel Gold Race wil zo zijn betrokkenheid bij de wielersport in de meest zuidelijke provincie van Nederland én het vaderlandse wielrennen kracht bijzetten.

De inmiddels 68-jarige Van Vliet won de Ronde van Limburg zelf in 1977. Het bleek voor hem een opstapje naar het profpeloton. De Zuid-Hollander werd een jaar later prof bij de roemruchte Franse formatie Miko-Mercier-Hutchinson en boekte in de daaropvolgende seizoenen de nodige successen. Zo was Van Vliet de beste in Gent-Wevelgem en won hij ritten in de Tour de France, Parijs-Nice en het Criterium du Dauphiné. In 1986 zette hij een punt achter zijn wielercarrière.

De Ronde van Limburg werd vorig jaar niet georganiseerd, maar keert nu weer terug op de wielerkalender. “Met de morele steun van Van Vliet kan er verder gebouwd worden aan de toekomst van de wielersport in Limburg en Nederland”, valt er te lezen in een persbericht.

De Ronde van Limburg is sinds dit jaar onderdeel van de U23 Road Series, een gezamenlijke beloftencompetitie van de Belgische Wielerbond KBWB en de Nederlandse KNWU. De klassieker, die toe is aan haar 71ste editie, kan rekenen op de aanwezigheid van meerdere sterke continentale teams en clubploegen. De wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 3 maart.