donderdag 8 februari 2024 om 11:55

Ronde van Limburg presenteert deelnemersveld met ‘enkele van de beste beloftenteams’

De Ronde van Limburg gaat na een jaar afwezigheid weer door in 2024 en kan rekenen op een interessant deelnemersveld. Er zullen op zondag 3 maart in totaal 25 teams aan de start verschijnen, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

De klassieker, die toe is aan haar 71ste editie, kan onder meer rekenen op de aanwezigheid van continentale teams Metec-SOLARWATT p/b Mantel, VolkerWessels, Parkhotel Valkenburg en sterke clubploegen als Westland Wil Vooruit, JEGG-DJR Academy en GRC Jan van Arckel. Ook de Belgische formaties vinden hun weg naar Limburg, met o.a. de opleidingsploegen van Soudal-Quick-Step, Intermarché-Wanty en Lotto Dstny.

Uit Nederland staan enkele continentale formaties aan de start, in combinatie met één of meerdere clubteams. “Op die manier kunnen zoveel mogelijk wielerteams hun beloften kennis laten maken met de U23 Road Series en het hoge niveau dat hier heerst”, geeft de organisatie als reden.

Talenten van morgen

De Ronde van Limburg is sinds dit jaar onderdeel van de U23 Road Series, een gezamenlijke beloftencompetitie van de Belgische Wielerbond KBWB en de Nederlandse KNWU. De koers werd in 2022 voor het laatst georganiseerd, toen Jaap Roelen er met de zege vandoor ging. De wedstrijd stond toen op de nationale kalender, net als bij de voorgaande edities.

Door nu te kiezen voor de U23 Road Series wil de organisatie van de Ronde van Limburg inzetten op ‘de talenten van morgen.’ Start en finish zijn voorzien in Beek, de finishstreep is getrokken op de Adsteeg. Ook is bekendgemaakt dat het parcours zal bestaan uit een grote lus van 90 kilometer door Zuid-Limburg en wordt afgesloten met drie omlopen van 24 kilometer waar telkens de Adsteeg en de Maasberg de scherprechters zullen zijn.