Leo van Vliet over verkoop tv-rechten: “Geen gevolgen voor Nederlandse en Belgische kijker”

De verkoop van de internationale mediarechten van de Amstel Gold Race aan organisatiebureau Infront heeft geen gevolgen voor de Nederlandse en Belgische kijker. Dat liet wedstrijdleider Leo van Vliet aan De Limburger weten.

Gisteren werd bekend dat de Amstel Gold Race samen optrekt met Flanders Classics (organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen) in de verkoop van de internationale mediarechten aan Infront Sports & Media. “Infront is een grote speler en door onze tv-rechten aan hen te verkopen, hopen we dat onze marketingwaarde wereldwijd stijgt”, aldus Van Vliet. “Door die samenwerking met Flanders Classics vormen we een blok en zijn we interessanter voor Infront.”

Het is een teken dat we er echt bij horen nu, mede door de editie van 2019 toen Mathieu van der Poel won. Die heeft echt impact gehad.” De samenwerking met Infront heeft alleen betrekking op de mediarechten, stelt Van Vliet. “Bereik via online wordt ook steeds belangrijker, maar daar gaat deze deal niet over. Het gaat vooral om zenders buiten Europa en aan onze samenwerking met de NOS en de VRT verandert niets.”