Infront, Flanders Classics en Amstel Gold Race slaan handen ineen

Organisatiebureau Infront Sports & Media breidt zijn invloed in de wielersport verder uit. Infront gaat vanaf dit jaar namelijk een exclusieve samenwerking aan met organisator Flanders Classics en de Amstel Gold Race.

Het gaat om een overeenkomst van maar liefst acht jaar. De verschillende partijen hebben besloten om de internationale mediarechten voor de wedstrijden van Flanders Classics (waaronder Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen) en die van de Amstel Gold in de overeenkomst op te nemen.

Philippe Blatter, de neef van oud FIFA-voorzitter Sepp Blatter, is namens Infront maar wat blij met de overeenkomst. “Infront heeft een groeiende ambitie om nog meer in het wielrennen te investeren. We zijn enorm blij met de overeenkomst met Flanders Classics en de Amstel Gold Race. We geloven in een vruchtbare samenwerking.”

Ook Wouter Vandenhaute, de grote man achter Flanders Classics, is een tevreden man. “Onze voorjaarsklassiekers hebben al een internationale uitstraling, maar we willen samen met Infront nog populairder worden in Europa en over de hele wereld. Dat willen we bereiken met deze nieuwe mediadeal.”

Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, zegt in een persbericht het volgende: “De Amstel Gold Race wordt gezien als een van de grootste wedstrijden ter wereld. We delen dezelfde visie als onze partners, hoe we verder kunnen blijven groeien op een wereldwijde schaal. We kijken ernaar uit om deze ideeën met Infront te ontwikkelen.”

De mediarechten van de Ronde van Zwitserland waren al in bezit van Infront Sports & Media. Ook werkt het bedrijf samen met de Tour of Guangxi.