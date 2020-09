Leo van Vliet ontdaan door afgelaste Amstel Gold Race: “Klap komt hard aan” woensdag 30 september 2020 om 20:29

Wedstrijdleider Leo van Vliet en de organisatie waren voor 95 procent klaar voor de Amstel Gold Race, die normaal gesproken op 10 oktober zou plaatsvinden. Dat de wedstrijd door de nieuwe coronamaatregelen niet kan doorgaan, kwam hard aan.

“We zijn maanden bezig geweest om alles zo goed mogelijk te gaan doen met de originele Amstel Gold Race, zonder publiek bij de start, de finish en de beklimmingen”, begon Van Vliet zijn relaas bij de NOS. “Alles heeft niet meegewerkt met de toename van corona in Nederland. Vorige week donderdag hadden we een gesprek met de burgemeesters van het Heuvelland. Toen hebben we plan-B getrokken, dat we op een afgesloten parcours zouden gaan rijden.”

Dat plan was namelijk om de Amstel Gold Race op het WK-parcours van zeventien kilometer rond de Cauberg te houden. “Dat zag er heel goed uit en werd ook goed ontvangen. We hebben hard gewerkt om dat in een paar dagen tijd allemaal op papier te krijgen met vierhonderd vrijwilligers… hele plannen gemaakt. Maandag waren we weer in Limburg, hebben we alles weer opgepakt, en toen begon het maandagmiddag een beetje te druppelen met nieuwe landelijk maatregelen.”

Vergunning

Dat de maatregelen ongunstig waren voor de Amstel Gold Race, constateerde Van Vliet. “Dinsdag zaten we weer met alle partijen bij elkaar. Toen bleek er toch een regel in te staan, die niet goed voor ons was. Namelijk dat de sportevenementen zonder publiek moeten worden gehouden. De burgemeesters en de veiligheidsregio hebben ons toen gezegd dat het onmogelijk was geworden en dat het aanvragen van een vergunning geen zin heeft.”

We leven in een rare tijd, gaat de wedstrijdleider verder. “We leven zelf als organisatie ook al zeven maanden in een heel vreemde tijd. We waren zo hoopvol. De commissie zei maandagochtend nog dat we voor 95 procent rond waren, in de loop van maandag moesten we nog stukken inleveren, hebben we nog dingen gedaan. Dan zit je op tien, elf dagen voor de start. Dus deze klap komt wel hard aan.”

“Kijk, je bent wielrenner geweest, hebt veel dingen gedaan in het leven. Het is een beetje een luguber verhaal dat je anderhalf jaar geleden de mooiste Amstel Gold Race ooit had met Mathieu van der Poel…” Even valt de voormalige wielerprof, die voor de 25e keer als koersdirecteur in de eerste volgwagen had moeten zitten, stil. “Dat je nu hier dan staat en ik in 25 jaar mijn slechtste heb…. Helaas. Maar het leven gaat door natuurlijk.”

Gevolgen

Hij erkent dat de financiële gevolgen ook groot zijn. “We hadden van onze sponsors veel steun, we hebben alles gezegd van ‘het gaat door’. Als de overheid zegt dat het niet verder kan, dan houdt het op.” Toch wil hij er volgend jaar weer de schouders onder zetten. “Een ding hebben we mee, het is over een half jaar weer. Laten we hopen dat we in februari niet weer die discussie hebben. Laat er gewoon een vaccin komen. Maar er zijn veel ergere dingen die gebeuren.”