Amstel Gold Race gaat niet door woensdag 30 september 2020 om 16:37

De Amstel Gold Race is afgelast. De Nederlandse klassieker kan vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaan. Koersdirecteur Leo van Vliet heeft dat zojuist bekendgemaakt.

De organisatie van de wedstrijd had vanmiddag een overleg met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Vanwege de strengere coronamaatregelen achten de autoriteiten het niet verantwoord de wedstrijd door te laten gaan.

In april werd de Amstel Gold Race al uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De enige Nederlandse klassieker stond op de nieuwe koerskalender gepland voor zaterdag 10 oktober. Door die datum kan nu een streep. Het is voor het eerst sinds de eerste editie in 1966 dat de koers is geannuleerd.

Ook de BinckBank Tour, die momenteel verreden wordt, is getroffen door de verscherpte coronamaatregelen. De Nederlandse etappes (vandaag in Vlissingen en vrijdag in Limburg) zijn geschrapt. De rittenkoers zal dit jaar enkel etappes in België kennen.