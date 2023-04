Leo van Vliet mocht van UCI niet juichen om winst Van der Poel in Amstel Gold Race 2019

De magistrale comeback van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race is een droom voor iedere koersdirecteur. Leo van Vliet was in 2019 de gelukkige koersdirecteur en maakte van dichtbij wielergeschiedenis mee. Zijn blijdschap om de Nederlandse zege leverde hem helaas wel een waarschuwing van de UCI op. Juichen om de winst van een Nederlander werd niet getolereerd.

In de finale van de Amstel Gold Race van 2019 zat Leo van Vliet in de auto achter de twee leiders, Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang. Mathieu van der Poel achtervolgde in een uitgedund peloton en leek geklopt. “Van der Poel was bij mij al helemaal uit het hoofd. Tien kilometer voor de streep geef ik altijd de prijs voor de strijdlust weg. Ik dacht: Mathieu is nu zo ‘hot’, dan geef ik hem de prijs. Dan hebben we hem nog op het podium en dat is leuk voor de mensen”, vertelt de koersdirecteur in de WielerFlits Podcast.

Op die dag liet MVDP echter zien dat je hem nooit mag uitvlakken. Van Vliet herinnert zich het moment dat zijn auto aan de kant moest. “Een auto van Shimano begon achter ons te toeteren. Ik keek om en zag dat Kwiatkowski eraan kwam. En ineens is die groep van Van der Poel daar met die rood-wit-blauwe trui”, aldus Van Vliet. “Ik dacht: verrek, die zat er ook nog! Ik had zijn comeback niet meegekregen.”

Luister vanaf 17.40 minuut naar de anekdote van Van Vliet over de editie van 2019:

De rest van de koers is geschiedenis. Na een lange droogte won er eindelijk weer een Nederlander in de grootste klassieker van het land. Van Vliet: “Er werd al twintig jaar gevraagd: waarom wint er geen Nederlander meer?” De zege was dus een goede reden om te juichen voor de koersdirecteur. Of toch niet? “Ik kreeg wel een reprimande van de UCI, omdat ik niet mag juichen als er een Nederlander wint”, vertelt Van Vliet. Dit zou namelijk de neutrale houding van een koersdirecteur schaden.

Het mocht de pret voor Van Vliet niet drukken. “Ik vond het heel vreemd. Maar ja, ik heb er maar maling aan.” Dit jaar zal de oud-renner niet nog een wonder van MVDP aanschouwen. De Nederlander doet dit jaar niet mee aan de heuvelklassiekers. Tadej Pogacar is wel van de partij en wordt gezien als dé favoriet voor zondag.

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?