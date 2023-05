Lennert Van Eetvelt pakt tweede ritzege en eindklassement in slotrit Alpes-Isère-Tour

Lennert Van Eetvelt heeft in de slotrit van de Alpes-Isère-Tour zijn tweede ritzege op rij geboekt en legt daarmee ook beslag op het eindklassement. De Belg van Lotto Dstny Development kwam solo over de streep nadat hij de Brit Oscar Onley van Development Team DSM achter zich had gelaten op de Col de Porte.

De 161 kilometer lange slotetappe van de Alpes Isère Tour was tevens de lastigste. Op het programma stonden maarliefst drie cols van de eerste categorie op het programma, waaronder de Col de Porte (14 kilometer aan 7,3%), waarvan de top op iets minder dan tien kilometer van de streep lag. De streep lag op de Côte de St.-Pierre-Charteuse, een beklimming van de derde categorie.

De Brit Finlay Pickering van Trinity koos alleen voor de aanval. Een groep van zes probeerde nog de oversteek te maken, maar dit bleek tevergeefs. Op 46 kilometer koos Van Eetvelt voor de aanval en de Belg kreeg Onley, de drager van de jongerentrui, mee. Samen zette het duo de jacht in op eenzame leider Pickering.

Met een minuut voorsprong begon Pickering aan de allesbeslissende beklimming van de Portet. Al snel werd hij echter ingerekend door het achtervolgende tweetal en moest hen vervolgens laten gaan. Enkele kilometers van de top liet Van Eetvelt ook zijn vluchtmakker Onley achter zich. De 21-jarige Belg bleek niet meer te achterhalen en kwam alleen over de finish, waarmee hij zich ook tot eindwinnaar kroonde.

Voor Van Eetvelt zal de overwinning extra zoet smaken. Vorige maand werd hij op non-actief gesteld voor een vermeende overtreding van de anti-dopingwet, maar op 12 mei werd bekend dat de renner weer mocht koersen.