Lennert Van Eetvelt haalt zijn gram bij rentree: klimmer slaat dubbelslag in Alpes Isère Tour

De vierde etappe van de Alpes Isère Tour ging van Monsteroux-Milieu naar Saint-Maurice-l’Exil. Onderweg lagen de nodige beklimmingen, waaronder de Col du Petit Mont Noir (13,5 km aan 7,5%). Daarna was het nog wel meer dan honderd kilometer naar de streep over heuvelachtig terrein.

Van Eetvelt, die deze week uitkomt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, wist uiteindelijk alleen weg te rijden en zou solo over de streep komen. Oscar Onley werd op 52 seconden tweede. Ook de Brit rijdt deze week niet voor de hoofdmacht van Team DSM, maar voor Development Team DSM. Verderop in de top-tien vinden we onder meer Tijmen Graat (vijfde) en Pepijn Reinderink (zesde) terug.

In het algemeen klassement heeft Van Eetvelt een voorsprong van 55 seconden op Onley, de nummer twee in de rangschikking. Zondag wacht de laatste én lastigste rit van de Alpes Isère Tour. In de finale moet de Col de Porte (14 km aan 7,3%) beklommen worden.