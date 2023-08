zondag 27 augustus 2023 om 19:18

Lennert Van Eetvelt emotioneel na ritzege Kron: “Het brengt Tijl niet terug”

Het is een week van uitersten voor Lotto Dstny. Het overlijden van Tijl De Decker na een trainingsongeval heeft voor veel verdriet gezorgd bij de ploeg. Zondag zorgde Andreas Kron voor een mooi eerbetoon door de tweede rit van de Vuelta a España te winnen. Lennert Van Eetvelt, generatiegenoot van De Decker, was erg emotioneel na afloop van de rit. “Het is maar koers, het brengt Tijl niet terug”, zegt hij tegen HLN.

“Dit is super dubbel”, legt Van Eetvelt uit. “Aan de start van de wedstrijd had ik heel iets anders aan mijn hoofd. Weet je, dat is een heel raar gevoel. Aan de ene kant ben ik heel blij dat we gewonnen hebben, maar aan de andere kant hebben we er ook niet veel aan. Het is maar koers en het brengt Tijl ook niet terug.”

“Ik ben echt superblij dat Andreas gewonnen heeft. Als ik het iemand gunde was hij het. Hij werkt er zo hard voor en hij is zo gefocust. Op stage zag ik al dat hij hier iets gepland had. Voor heel de ploeg ben ik blij dat we een geluksmoment kunnen hebben na alles. De rest van de Vuelta zien we wel”, aldus de coureur van Lotto Dstny.