Lennert Van Eetvelt eindwinnaar Vredeskoers U23, slotrit voor Watson

Lennert Van Eetveld heeft de Vredeskoers U23 op zijn palmares bijgeschreven. De 20-jarige Belg, die volgend jaar zal uitkomen voor de hoofdmacht van Lotto Soudal, kwam in de slotrit rond Jeseník niet meer in de problemen. De Brit Samuel Watson kwam in de laatste etappe als eerste over de streep.

De derde etappe van de Vredeskoers U23 was ook meteen de laatste van deze ronde. De Belgische klassementsleider Lennert Van Eetvelt kon zich opmaken voor een hels karwei om de eindzege over de streep te trekken in deze lastige slotrit rond Jeseník. Er stonden vandaag namelijk 2.340 hoogtemeters op het menu. In de laatste honderd kilometer was geen meter vlak en kregen de renners nog zes beklimmingen voor de wielen geschoven. De finish in Jeseník werd bereikt na een afdaling en razendsnelle finale. Een dappere avonturier kon met andere woorden het klassement nog naar zijn hand zetten.

Geleijn en Leijnse mee in vroege vlucht

Federico Guzzo, Francesco Busatto, Oscar Nilsson-Julien, Théo Degache, Aljaz Colnar, Jannis Peter, Ådne Holter en Nederlanders Owen Geleijn en Enzo Leijnse: deze negen renners maakten deel uit van de vlucht van de dag. De avonturiers kregen de zegen van het peloton, waardoor de voorsprong opliep tot maximaal zeven minuten. Hierdoor mocht Holter zich enige tijd de virtuele leider in koers noemen. De 21-jarige Noor stond voor aanvang van de slotrit namelijk 27ste in het algemeen klassement, op 4m36s van leider Lennert Van Eetvelt.

Holter zat kortom met de gele leiderstrui in zijn hoofd, voor Geleijn was het vooral zaak om onderweg zoveel mogelijk bergpunten te sprokkelen. De 21-jarige Nederlander, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, begon de dag als leider in het bergklassement. Geleijn deed in de eerste koersuren uitstekende zaken voor de bergtrui door als eerste boven te komen op de eerste twee beklimmingen van de dag. Ook op de twee daaropvolgende hellingen was het prijs voor Geleijn, die zich zo met verve wist te verzekeren van winst in een van de nevenklassementen.

Sprint moet een winnaar aanwijzen

Dit bleek ook meteen zijn laatste wapenfeit, want niet veel later moest hij zijn medevluchters laten gaan. Na een eerste serieuze schifting bestond de voorste groep alleen nog maar uit de Italianen Guzzo en Busatto, de Duitser Peter, de Noor Holter en de Nederlander Leijnse. Holter was inmiddels leider af, aangezien de voorsprong van de kopgroep – met nog dertig kilometer te gaan – was geslonken tot goed twee minuten. Dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton: de laatste overlevers van de vroege vlucht werden zelfs nog voor de laatste klim bij de lurven gegrepen.

Op deze beklimming lieten de toppers van het klassement zich zien, al bleven de echte verschillen uit. Alejandro Franco bereikte als eerste de top, maar de Spanjaard kon een sprint met een grote groep niet voorkomen. In deze sprint kwam Samuel Watson als winnaar uit de bus, al was het verschil met runner-up Pavel Bittner bijzonder klein. De Fransman Valentin Retailleau kwam als derde over de streep. Van Eetvelt wist de finale zonder kleerscheuren door te komen en mag zich eindwinnaar noemen van de hoog aangeschreven Tsjechische rittenkoers.

Van Eetvelt, die zaterdag in de koninginnenrit naar Dlouhé Stráně de macht wist te grijpen, volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Zana op. In het verleden zagen we ook David Gaudu, de betreurde Bjorg Lambrecht, Tadej Pogačar en Andreas Leknessund zegevieren in de Vredeskoers U23. Voor de start van de Vredeskoers was Van Eetvelt al zeer gemotiveerd. “Ik wil tonen dat ik algemene klassementen kan rijden. Ik heb er hard naar toegewerkt en wil me daar echt bewijzen”, vertelde hij in een interview met WielerFlits.