woensdag 21 februari 2024 om 16:33

Lennert Van Eetvelt derde op Jebel Jais, maar toch niet helemaal tevreden: “Zat meer in”

Lennert Van Eetvelt kwam woensdag als derde over de streep in rit drie van de UAE Tour. De Belgische renner van Lotto Dstny reed met andere woorden een sterke slotklim, al zat er naar eigen zeggen meer in. “Ik kijk nu al uit naar de rit van zondag.”

“Ik keek de hele dag uit naar de slotklim en had meteen het juiste gevoel. Het was niet al te steil, maar er was wel veel wind. Daardoor moest ik wachten en uiteindelijk deed ik dat te lang. Ik won de sprint nog van de groep, maar ik heb het gevoel dat er meer in zat”, vertelt Van Eetvelt via een communicatie van zijn ploeg.

De jonge Vlaming staat nu op een dertiende plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op leider Jay Vine bedraagt 43 seconden. “Ik kijk nu wel al uit naar de rit van zondag”, geeft Van Eetvelt nog mee. Zondag ligt de finish namelijk op Jebel Hafeet, de gebruikelijke slotrit van de UAE Tour.