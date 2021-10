Lennard Kämna maakt verrassende comeback op de mountainbike

Ruim vijf maanden na zijn laatste koers maakt Lennard Kämna een verrassende comeback. De Duitse renner van BORA-hansgrohe doet dat niet op de weg maar in de mountainbikewedstrijd Cape Epic, die vanaf volgende week zondag in Zuid-Afrika wordt gehouden. Kämna miste een groot deel van het seizoen vanwege fysieke problemen.

Kämna doet de Cape Epic aan de zijde van zijn ploeggenoot Ben Zwiehoff, die tot twee jaar terug op topniveau mountainbikete. “Voor mij is dit een compleet nieuwe uitdaging. Ik kom uit het noorden van Duitsland en heb dit jaar pas voor het eerst op een mountainbike gezeten. Natuurlijk heb ik veel respect voor de Cape Epic en ik kijk er ook naar uit. Er is een tendens bij sommige renners om vaker in verschillende disciplines te rijden, maar dat doel heb ik op dit moment niet – het zal voorlopig bij een eenmalig optreden blijven.”

“Maar ik kan de aantrekkingskracht van iets anders zien en meemaken helemaal begrijpen. Mijn voorbereiding was oké, maar ik heb zeker wat technische tekortkomingen, wat uiteindelijk niet zo veel uitmaakt, want het gaat er meer om dat ik plezier heb”, aldus Kämna. De 25-jarige Duitser brak afgelopen jaar door met een etappezege in Villard-de-Lans in de Tour de France. Afgelopen zomer moest hij de Tour aan zich voorbij laten gaan vanwege fysieke problemen, waarna hij met zijn ploeg besloot een pauze in te lassen.

Ploegmanager Ralph Denk is blij dat Kämna weer terugkeert in koers. “Hij was vanaf het begin enthousiast over het idee en ik denk dat de timing ook heel goed voor hem is, want daarna beginnen we met de voorbereiding op het komende seizoen. Met Ben heeft hij de juiste man aan zijn zijde. Hij komt uit de mountainbikesport en kan Lennard met hier en daar wat tips en trucs zeker ondersteunen”, aldus Denk, die optimistisch is dat we volgend jaar weer de normale Kämna zullen zien. In mei verlengde hij het contract met de renner al tot eind 2022.

De Cape Epic wordt verreden van 17-24 oktober.