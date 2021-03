Lelangue: “Onze laatste resultaten in Vlaanderen zijn ontgoochelend”

John Lelangue is kritisch op de prestaties van zijn Lotto Soudal-ploeg in de voorbije voorjaarskoersen. In de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem stelde de Belgische formatie teleur. “Onze resultaten in de voorbije drie Vlaamse WorldTour-koersen zijn ontgoochelend”, stelt Lelangue.

In De Panne was Florian Vermeersch de best geklasseerde renner op de vijftiende plek. Vermeersch was in de E3 Classic ook de beste; hij werd zestiende op 2.47 minuut in een groepje met ook Jasper De Buyst. In Gent-Wevelgem was John Degenkolb de beste van de ploeg op de 27ste plaats. Geen prestaties om blij mee te zijn volgens Lelangue.

“We willen ons vanaf woensdag herpakken in Dwars door Vlaanderen en daarna een mooie Ronde van Vlaanderen rijden”, aldus de ploegbaas tegen Sporza. “John Degenkolb mag normaal niet ver verwijderd zijn van de top-10. We hebben vorig najaar gezien hoe goed hij kan presteren in de klassiekers.”

‘Offensief en agressief’

“We hebben nog twee kansen op Vlaamse bodem”, doelt Lelangue op Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. “In die wedstrijden wil ik een offensief en agressief Lotto Soudal zien zoals dat het geval was in de Ronde van Catalonië.” In de rittenkoers won het team afgelopen week twee etappes.

“We hebben jonge gasten die er iets van willen maken met Florian Vermeersch en Brent Van Moer”, gaat hij verder. “Met Tim Wellens hebben we een goede leider en John Degenkolb zal er alles aan doen om zich te tonen in die koersen. En dan vooral in de Ronde. We willen een ander beeld geven van ons team dan in de voorbije Vlaamse wedstrijden.”

Lotto Soudal zal dat moeten doen zonder Philippe Gilbert, die voorlopig even rust neemt. “Ik denk dat een pauze de best mogelijke beslissing was. Zo zal hij misschien die mentale en fysieke frisheid terugvinden. Het seizoen is nog lang genoeg en we hebben nog veel doelen”, aldus Lelangue.