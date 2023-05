Leknessund gaat nu toch voor een klassement: “Zou stom zijn om het niet te proberen”

Andreas Leknessund staat na twee weken koers nog altijd in de top van het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Noor bezet de vijfde plaats, op slechts 42 seconden van Geraint Thomas, de eerste van de favorieten voor de eindzege. Nu hij er zo goed voor staat, wil Leknessund alsnog voor een klassement gaan. Dat zei de renner van Team DSM op de tweede rustdag tijdens het persmoment van zijn ploeg.

Leknessund kwam naar Italië om op ritten te jagen en zei op de eerste rustdag nog dat hij zich aan dat plan wilde houden. Inmiddels denkt hij er echter anders over. “Het is een verrassing dat ik nu vijfde sta. Ik had het niet verwacht”, aldus de 24-jarige coureur. “Vooraf had ik niet het doel om een klassement te rijden, maar opeens sta ik vijfde bij het ingaan van de laatste week. Het is een interessante situatie, denk ik, en supercool. Ik ga zeker niet opzettelijk tijd verliezen.”

“Tot nog toe gaat het boven verwachting en mijn benen zijn ook nog heel goed”, legt Leknessund uit. “Het is een goede mogelijkheid om te zien hoe ver ik kan komen. Ik kwam niet voor een klassement en ik wil mezelf nog geen klassementsrenner noemen, maar het zou stom zijn om het niet te proberen in de situatie waarin ik me nu bevind.”

Derde week

Anderzijds legt Leknessund zichzelf geen grote druk op voor de laatste week. “Ik sta nog goed in het klassement, maar ik heb niets te verliezen”, klinkt het. “Afgelopen week heb ik me ook nooit druk gemaakt over mijn plekje in het klassement. Ik probeer gewoon elke dag zo goed mogelijk te rijden. Het is gewoon een heel mooie situatie om in te zitten. Ik kijk uit naar het hooggebergte, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat ik moet verwachten, ik verwacht eigenlijk niks. Het wordt hoe dan ook mooi om te zien hoe ik het ga doen.”

De Giro d’Italia 2023 is pas de tweede grote ronde van Leknessund. Vorig jaar debuteerde hij in de Tour de France. Hoe voelde hij zich toen in de derde week? “Dat ging supergoed. Ik denk dat dat mijn beste week ooit op de fiets was. Toen ik aan deze Giro begon, hoopte ik dat de derde week dit keer weer zo zou gaan verlopen, dat ik weer een stap zou kunnen maken richting de laatste week. Het zou mooi zijn als nu een vergelijkbare laatste week kan rijden als in de Tour. Dan kan het heel interessant worden wat het resultaat betreft.”

Wachten op de grote test

Leknessund stelt dat hij deze Giro nog niet écht getest is. “Eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat we nog wachten op de grote test. Er zijn natuurlijk zware momenten geweest, maar nog geen ritten waar je lange tijd op de limiet rijdt. Dat maakt het ook moeilijk om te weten wat je moet verwachten van de slotweek. Aan de andere kant is het goed dat ik nog niet echt getest ben, want dat betekent dat de vorm goed is.”

Had hij verwacht dat de klassementstoppers zich relatief koest zouden houden in de eerste twee weken van de ronde? “Ik ben daar een beetje verrast over, maar het is ook wel weer logisch. In een rit zoals gisteren is het moeilijk om grote verschillen te maken. Maar er zijn ook meer redenen. Bepaalde renners hebben de wedstrijd verlaten, waardoor er minder kaarten zijn om te spelen. Daarnaast zal de derde week superzwaar worden.”

