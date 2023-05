Giro 2023: Ritzege of klassement? Leknessund houdt vast aan plan na verlies roze

Andreas Leknessund verloor zondag de roze trui in de Giro d’Italia, maar staat nog altijd zesde in de algemene rangschikking. Zijn achterstand op Geraint Thomas bedraagt slechts 22 seconden. Gaat de 23-jarige Noor in het vervolg van de ronde voor een klassement of voor een ritzege? “Mijn doel voor de Giro was om voor ritten te gaan en ik denk dat dat nog steeds het doel moet zijn”, zei hij maandagochtend op een persconferentie van Team DSM.

“Ik sta er nog steeds goed voor in het algemeen klassement, maar ik wil heel graag een ritzege”, aldus Leknessund, die vijf dagen in het roze reed. Hij greep de macht in de etappe naar Lago Laceno, die hij vanuit de vroege vlucht als tweede beëindigde. “Ik was er dichtbij in rit vier, maar greep er naast. Ik denk echter dat het mogelijk is en zie dat als mijn beste kansen voor de rest van de Giro.”

“Ik denk zeker dat ik deze Giro een rit kan winnen”, klonk het vol vertrouwen. “Ik heb al bewezen dat mijn benen daar goed genoeg voor zijn. Zonder het roze krijg ik wat meer vrijheid. Dus het is zeker mogelijk, maar het gaat niet gemakkelijk worden. Het team en ik gaan ons best doen.”

