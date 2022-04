Lekke band houdt Dumoulin van podium in Volta Limburg: “Ik had nog wel de benen”

Video

Tom Dumoulin was een van de hoofdrolspelers in de Volta Limburg Classic. De versnelling van de Nederlander op negentien kilometer van de meet bleek de aanzet voor de kopgroep met zes man, die ging sprinten om de overwinning. Door een lekke band kon hij uiteindelijk niet meedoen voor de zege.

“Ik voelde me vandaag in ieder geval een stuk beter dan afgelopen weken”, vertelde Dumoulin na afloop in het flashinterview. “Ik kon meedoen, kon koers maken en kon aanvallen. Ik had niet de benen om van iedereen weg te rijden, maar het is wel weer een stap voorwaarts”, concludeerde hij na de wedstrijd.

De Nederlander besefte dat Arnaud De Lie de snelste man was in de kopgroep. “Tegen hem is het moeilijk sprinten natuurlijk, dus dat had ik zeker niet gewonnen. Ik had nog wel de benen om naar het podium te sprinten, maar ik kreeg met twee kilometer te gaan een lekke band. Ik heb nog op kop gereden om zesde te worden, maar ik had geen kans meer om mee te sprinten.”