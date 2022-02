Lekke band deert Tadej Pogacar niet in UAE Tour: “Perfect ploegenspel”

Tadej Pogačar gaat ook na de vijfde dag van de UAE Tour aan de leiding in het algemeen klassement, maar de Sloveen moest in de finale nog wel alle zeilen bijzetten om geen tijd te verliezen. De coureur van UAE Emirates reed met nog goed zes kilometer te gaan namelijk lek.

Pogačar, die woensdag met verve de bergetappe naar Jebel Jais wist te winnen, bleef echter rustig en kon rekenen op zijn ploeggenoten. “Er was geen reden tot paniek. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Ik wist dat Mikkel (Bjerg, red.) in staat was om me weer terug te brengen. Dat deed hij ook, samen met andere ploeggenoten. Kortom, het was perfect ploegenspel.”

Bij de les

De leider in de wedstrijd moest de hele dag attent van voren koersen, zeker nadat er in het peloton waaiervorming was ontstaan en het tempo flink de hoogte in was geschoten. Pogačar was ook scherp bij de eerste tussensprint van de dag: de Sloveen wist achter Jasper Philipsen naar twee bonificatieseconden te snellen. “Ik zag een mogelijkheid om tijd te pakken aan de tussensprint”, aldus Pogačar.

“Alpecin-Fenix voelde zich vandaag blijkbaar heel erg goed, want ze bleven maar aanvallen. We waren echter telkens mee met de ploeg. Het is bij waaiervorming belangrijk om gegroepeerd te rijden en als ploeg op te schuiven. Het grote verschil met koersen in Europa is dat je hier in de Verenigde Arabische Emiraten nog de ruimte hebt om op te schuiven, aangezien de wegen hier erg breed zijn.”