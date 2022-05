Leidster Alexandra Manly boekt tweede ritzege in Thüringen Ladies Tour

Alexandra Manly heeft haar tweede etappezege in de Thüringen Ladies Tour te pakken. De 26-jarige Australische van BikeExchange-Jayco versloeg in Dörtendorf de Poolse Marta Lach en de Nederlandse Femke Gerritse in een sprint bergop. Manly gaat ook nog steeds aan de leiding in de Duitse meerdaagse.

Donderdag ging de Thüringen Ladies Tour verder met een etappe rond Dörtendorf. De derde rit was in totaal 129,2 kilometer lang en mocht als heuvelachtig bestempeld worden. De rensters moesten vijf keer een lokale omloop afwerken, met als terugkerend zwaartepunt een klimmetje van 1,1 kilometer aan 8,4%. Hier lag aan het einde van de rit ook de aankomststreep, en dus was het uitkijken naar de vrouwen met de nodige punch in de benen. Met de Australische Alexandra Manly in de leiderstrui, begon het peloton nog voor het middaguur aan de etappe.

Italiaanse Bariani in de aanval

De koers bleef in de eerste kilometers, ondanks enkele vroege aanvalspogingen, gesloten. Na de eerste ronde konden we nog altijd spreken van een compact peloton. De kilometers tikten vervolgens snel weg, aangezien er in het peloton flink werd doorgereden. Met nog goed vijftig kilometer te gaan ging de Italiaanse Giorgia Bariani er vandoor en de renster van Top Girls Fassa Bortolo kreeg de nodige ruimte van het peloton. De voorsprong van Bariani liep op tot goed twee minuten, maar de 21-jarige renster had nooit echt uitzicht op de ritoverwinning.

In het peloton werd het tempo onderhouden door de vrouwen van BikeExchange-Jayco, de ploeg van leidster Manly. Op de open vlaktes richting Dörtendorf zagen verschillende ploegen plots een mogelijkheid om het peloton op de kant te zetten. Met nog meer dan dertig kilometer op de koersteller brak het peloton in twee stukken: een eerste groep van een veertigtal renners wist zich af te scheiden. Er was dus even wat animo in de koers, maar dit bleek van korte duur. Het was vervolgens wachten op een volgende versnelling en die kwam, nog maar eens, uit het kamp van Top Girls Fassa Bortolo.

Op weg naar de laatste klim

De eenzame koploopster Bariani werd net voor het ingaan van de laatste ronde opgeslokt door het peloton en dit bleek het sein voor haar ploeggenote Greta Marturano om weg te springen. De 23-jarige Italiaanse trok met nog ruim twintig kilometer te gaan ten strijde, wist het verschil met de achtervolgende groep uit te diepen tot een halve minuut, maar na een inspanning van goed tien kilometer zat haar avontuur er alweer op. Vanaf dat moment ging het in gestrekte draf naar de laatste passage van het slotklimmetje van 1,1 kilometer (aan 8,4%), waar de beslissing moest vallen in deze etappe.

Lisa Brennauer, de Duitse kampioen van Ceratizit-WNT Pro Cycling, nam de kop in de razendsnelle kilometers richting de slotklim en wist zo het uitgedunde peloton op een lint te trekken. Op de klim zelf trok Marta Lach, de ploeggenote van Brennauer, vol door richting de top. De Poolse slaagde er echter niet in om weg te komen en moest in de laatste honderden meters het hoofd buigen na een versnelling van Manly. De Australische ging nog maar eens op de pedalen staan en boekte op overtuigende wijze haar tweede etappezege, waardoor ze ook uitstekende zaken doet in het klassement.

Lach moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, de Nederlandse Femke Gerritse werd knap derde. Sanne Cant was de beste Belgische op de zesde plek. Met Loes Adegeest (zevende) en Fem van Empel (negende) eindigden er nog twee Nederlandse vrouwen in de top-10.