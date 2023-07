Lefevere zit met ‘gemengde gevoelens’ na eerste Tourrit: “We waren hoopvol”

Een jaar geleden pakte Yves Lampaert op de eerste dag van de Tour de France het geel voor Quick-Step-Alpha Vinyl, de voorloper van Soudal Quick-Step. Het team kwam dit jaar niet in de buurt van dat succes in de openingsrit: Julian Alapahilippe was op een 25ste plaats hun bestgeklasseerde renner. Ploegmanager Patrick Lefevere zit met ‘gemengde gevoelens’, liet hij na afloop weten aan Sporza.

Soudal Quick-Step was een van de ploegen die de kopgroep kort hield in het eerste deel van de etappe. “We waren hoopvol, maar het gaat keihard op de voorlaatste klim. Daar hebben ze ons pijn gedaan”, vertelt Lefevere. “Ik was nog meer verrast dat plots Campenaerts van voren reed. We hebben dan gezien wat er gebeurd is. Wout kon wel mee, Mathieu en ook Julian niet. Je ziet hem struggelen en vechten. De favorieten hebben hun verantwoordelijkheid genomen. En dan zeker UAE. Vingegaard wilde niet rijden omdat Wout van achter terugkwam.”

In de elitegroep met onder anderen Pogacar, Vingegaard en Van Aert zat geen renner van Soudal Quick-Step. “Het is wat het is”, aldus een gelaten Lefevere, die wel kansen ziet in de rit van zondag. “Morgen is geen kopie. De koers gaat anders zijn, vermoed ik. Ik denk dat het wat minder lastig is. De eerste druk is eraf. Maar we zullen zien.”

Wat zijn de plannen van Soudal Quick-Step nu de eerste rit niet het gehoopte succes heeft opgeleverd? “Proberen aan te klampen en te profiteren van de situatie dat ze naar elkaar kijken. Dag drie en vier gaan we het met Fabio (Jakobsen, red.) proberen. Dan zien we wel of er tussenetappes zijn, waarin Asgreen of Lampaert kunnen meegaan in een ontsnapping.”

