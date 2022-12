Lefevere ziet Evenepoel liever niet in het veld: “Zou zich als wereldkampioen belachelijk maken”

Steeds meer wegrenners leven zich in de wintermaanden uit in het veld. Zo reed tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar op Tweede Kerstdag nog een cross in zijn thuisland Slovenië. En Remco Evenepoel? De regerende wereldkampioen heeft zelf wel oren naar een uitstapje naar het veldrijden, maar zijn teambaas Patrick Lefevere lijkt minder enthousiast.

Evenepoel kreeg eerder deze maand in een Instagram-live al de vraag of hij ooit van plan is om een veldrit te betwisten. “Ja, maar het is geen groot doel en ik denk niet dat er kansen liggen om me als renner te ontwikkelen. De grote droom waarop ik nu gefocust ben, is het winnen van de drie grote rondes”, zei Evenepoel toen. De Belg richt zich in 2023 met name op de Giro d’Italia en het WK tijdrijden.

“In de technische zones zou hij verzuipen”

Lefevere, de teammanager van Soudal-Quick-Step, windt er in een dubbelinterview met Humo geen doekjes om. “Door de modder raakt hij wel, dankzij zijn power, maar in de technische zones zou hij verzuipen. Daarvoor is hij te laat begonnen met fietsen. Als wereldkampioen zou hij zich belachelijk maken”, is Lefevere duidelijk.

Pogačar was op Tweede Kerstdag dus wel te bewonderen op de crossfiets. De Sloveen moest in de veldrit in Ljubljana genoegen nemen met een tweede plek. Vorig jaar wist hij deze cross te winnen, maar dit keer was Mihael Štajnar de beste. De tweevoudig Tourwinnaar leek zich echter wel te vermaken, blijkt uit de vele foto’s en filmpjes die op sociale media verschenen. Pogačar sprong als een volleerd veldrijder zelfs over de balkjes.