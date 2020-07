Lefevere wil Evenepoel helpen WK en BK te combineren vrijdag 24 juli 2020 om 16:48

Kan Remco Evenepoel in de week van 20-27 september het WK tijdrijden, het BK op de weg en het WK op de weg combineren? Die vraagt stelt ook Patrick Lefevere. De ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step wil zijn pupil helpen door hem na het WK tijdrijden op een speciale manier van Zwitserland naar België te brengen.

“Waarom geen privévlucht regelen, of een helikopter? Ik heb sponsors die daarbij kunnen helpen. Ik doe niet vaak een beroep op die mensen voor dit soort zaken, maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden”, vertelt Lefevere tegen Het Laatste Nieuws.

Volgens de manager kan het BK in Anzegem (dinsdag 22 september) een renner als Remco Evenepoel goed gebruiken. “Het wielrennen kan elk duwtje in de rug gebruiken”, is Lefevere van mening. Ook persoonlijk heeft hij zo zijn redenen om Evenepoel aan de start te krijgen. Lefevere woont namelijk in Roeselare, niet ver van Anzegem. “Ik wil mijn streek steunen.”

Renners op EK, in ruil voor WK-steun Evenepoel

Het EK wielrennen is een ander discussiepunt. Lotto Soudal weigert drie dagen voor de start van de Tour de France renners af te vaardigen. Lefevere wil dat wel, geeft hij aan. “Ik ben bereid om zo sterk mogelijke renners af te vaardigen, maar in ruil vraag ik garanties dat Remco op het WK een paar jongens meekrijgt op wie hij honderd procent kan rekenen”, doet hij een oproep aan bondscoach Rik Verbrugghe.