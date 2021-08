Lefevere: “We gaan er alles aan doen om Remco handiger te maken op de fiets”

Deceuninck-Quick-Step gaat er alles aan doen om Remco Evenepoel handiger te maken op de fiets. De ploeg wil daarbij ook van expertise buiten de wielersport gebruikmaken. Dat schrijft de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, Patrick Lefevere, in zijn column in Het Nieuwsblad.

Motorcoureur Cal Crutchlow, een goede vriend van Mark Cavendish, toonde zich eerder al bereid om Evenepoel te helpen waar dat kan. “Het plan is nog altijd dat MotoGP-rijder Cal Crutchlow hem een spoedcursus geeft na het seizoen en Tom Boonen heeft al voorgesteld om Remco mee te nemen in de rallywagen. De ideale lijnen die je daar rijdt, zijn niet anders dan die op de fiets. De timing bij het remmen is ook dezelfde”, schrijft Lefevere.

Na zijn lelijke buiteling in de Ronde van Lombardije een jaar geleden en zijn val in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia is de stuurmanskunst van Evenepoel veelbesproken. Lefevere erkent dat de jonge Belgische renner ‘een mindere piloot dan collega’s die al veel langer in de koers zitten’ is en staat voor alles open. “Behalve voor de suggestie van Roger De Vlaeminck. Remco moet niet gaan veldrijden.

Je zal er wel iets van bijleren, maar het niveau is te hoog om daar zomaar tussen te rijden. Dat is vermakelijk voor de toeschouwers, maar een wegrenner die na vier ronden gedubbeld wordt, maakt zichzelf vooral belachelijk”, aldus de ploegmanager. Evenepoel is momenteel actief in de PostNord Danmark Rundt, waar hij na vier dagen aan de leiding staat. Vandaag kan hij in de afsluitende tijdrit de eindzege veiligstellen.