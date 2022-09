Lefevere roemt wereldkampioen Evenepoel: “Die jongen zet geen stappen, hij maakt sprongen”

Ook Patrick Lefevere, de ploegbaas van Quick-Step-Alpha Vinyl, zag vandaag Remco Evenepoel op grootse wijze naar de wereldtitel soleren. In zijn vaste column voor Het Nieuwsblad is Lefevere uiteraard lovend over zijn poulain. “Hij neemt twee hordes tegelijk.”

Remco Evenepoel mag zich het komende jaar wereldkampioen wielrennen noemen. In Wollongong stond er geen maat op de 22-jarige Belg, die meeschoof in een grote kopgroep en de laatste 25 kilometer in zijn eentje afwerkte. Met de wereldtitel wist Evenepoel de kers op een al bijzonder fraaie taart te zetten, want verder won hij in 2022 onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastián en de Vuelta a España.

“Toen ik begon met kijken, zat Remco al in de kopgroep. Als hij goed is, kan hij het niet wegsteken. Iedereen zag dat hij met de pedalen speelde. Ik hoopte dat hij niet te vroeg zou gaan want je zag dat het al begon te kriebelen op zestig kilometer van de meet. Hij zocht uit wie hij mee wilde en Alexey Lutsenko was een goeie compagnon. Ik dacht dat hij hem er pas op de laatste helling ging afrijden, maar daar heeft hij zelfs niet op gewacht”, schetst Lefevere.

Razendsnelle ontwikkeling

De ploegbaas was al enkele dagen gespannen, zo geeft hij mee in zijn column. “En ik ben normaal nooit nerveus. Dat is echt niet mijn gewoonte. Ik had Remco nog een berichtje gestuurd een paar dagen geleden. Hij stuurde terug dat als zijn benen zo zouden blijven, hij er niet veraf zou zijn. Dan moet je het nog altijd doen en het kan ook zomaar tegenvallen natuurlijk.”

Lefevere ziet na een wonderjaar ook de ‘keerzijde’ van de medaille. De druk zal namelijk nog meer worden opgevoerd door de buitenwacht. “Dat was nu al zoveel gezever. Je kan anderzijds ook niet naast het feit dat hij alles rapper aan het doen is dan wij voorzien hadden. Hij wint zijn eerste grote ronde vroeger dan gedacht. Die jongen zet geen stappen, hij maakt sprongen. Het lijkt alsof hij twee horden tegelijk neemt. We laten het allemaal even bezinken en beginnen dan pas aan de plannen voor volgend jaar.”