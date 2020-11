Lefevere over ‘veiligheidsplan’: “Ik hoop dat het vanaf nu sneller vooruit gaat”

Met een schorsing tot 7 mei 2021 zette de UCI een punt achter het veelbesproken sprintincident tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, maar Patrick Lefevere is achter de schermen nog altijd druk bezig om de veiligheid in de koers te verbeteren.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step besloten na meerdere incidenten een eigen veiligheidsorganisatie op te richten, die ervoor moet gaan zorgen dat renners tijdens wedstrijden aan minder gevaren worden blootgesteld. Richard Plugge (Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick-Step) zijn de grote initiatiefnemers van deze nieuwe beweging.

De veiligheidsorganisatie moet voor een nieuwe standaard zorgen in het hedendaagse wielrennen. Veiliger dus, met minder (schadelijke) valpartijen. “Er moet een onafhankelijke partij komen die meer doet dan alleen zeggen wat er niet goed is, die de veiligheid van onze sport naar een professioneler niveau tilt”, zo klonk het enkele maanden geleden.

Concreet veiligheidsplan

De UCI en ASO werden bij de discussie betrokken en inmiddels zijn ook andere ploegen en partijen aangesloten. “Op dit moment worden er commies gevormd per thema”, zo laat Lefevere vandaag weten aan Het Laatste Nieuws. “Ik hoop dat het vanaf nu sneller vooruit gaat. Bij de start van het Europese wielerseizoen, Omloop Het Nieuwsblad dus, moet er een concreet plan op tafel liggen en in werking zijn.”

De nieuwe veiligheidsorganisatie is bezig met het opstellen van duidelijke gedragsregels voor (massa)sprints. Lefevere: “Ik wil dat onafhankelijke experts oordelen. Ik stel voor dat we de vuilste sprinter uit de geschiedenis hoofd van het controle-orgaan maken. De beste boswachters zijn vaak eerst stropers geweest. De specialisten moeten uit het peloton komen.”

Werkpunten

“Wie nooit op een fiets heeft gezeten, kan niet beoordelen wat wel en niet gevaarlijk is. Er zijn namelijk veel gradaties. Een duw met de schouder is niet altijd gevaarlijk, een elleboogduw tegen een arm is gevaarlijker dan een elleboog tegen een bil. De belangrijkste regel moet zijn dat een renner altijd zijn handen aan het stuur moet houden.”

Andere werkpunten zijn de opleiding van een VAR (de zogeheten videorefs), veilige nadarhekken en kilometerbogen en een betere aanduiding van gevaarlijke punten. “De safety totem in Gent-Wevelgem is een goed initiatief”, aldus Lefevere. “Ik zie ook al dat gevaarlijke bochten beter worden aangegeven en ik zie ook meer stootkussens.”

“Wat mij betreft mogen er op sommige plekken ook netten komen. En geef verkeerseilanden en remmers die over het parcours verspreid liggen aan met een alarmsignaal. Renners kijken namelijk heel vaak naar de grond of naar het achterwiel van hun voorganger. En misschien kunnen motors ook worden uitgerust met een verklikker, om zo incidenten als die met Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen te voorkomen.”