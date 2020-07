Lefevere over Vansevenant: “Op korte termijn verwachten we niets van hem” donderdag 9 juli 2020 om 09:57

Mauri Vansevenant wordt deze maand officieel prof bij Deceuninck-Quick-Step, maar dat betekent niet dat ook WorldTour-waardige uitslagen van hem verwacht worden. “Hij is nog steeds erg jong en dus krijgt Mauri de tijd om zonder druk te groeien als prof. Op korte termijn verwachten we niets van hem”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere.

In de 21-jarige Vansevenant wordt een nieuw Belgisch klimtalent zien. Zo wist hij afgelopen seizoen de Giro Valle d’Aosta, een serieuze rittenkoers voor beloften in Italië, op zijn naam te schrijven. Deze maand wordt hij officieel onderdeel van de ‘Wolfpack’ en al in de Tour de l’Ain maakt hij zijn debuut, begin augustus. “Hij moet zijn ogen goed de kost geven en leren van de ervaren renners”, aldus Lefevere tegen Sporza.

“Hij kan de ploeg helpen als dat nodig is en wanneer hij de kans krijgt om zijn talent te tonen in de bergen, dan gaan we hem zeker niet tegenhouden”, gaat de manager verder. “Met Almeida, Bagioli, Evenepoel en nu Mauri hebben we enkele jonge renners. Ik hoop elk jaar enkele youngsters aan de ploeg toe te voegen, zodat we langzaam maar zeker de Wolfpack verjongen en klaarstomen voor de toekomst.”