Mauri Vansevenant (21) maakt profdebuut in Tour de l’Ain maandag 29 juni 2020 om 18:03

Mauri Vansevenant weet wanneer hij zijn debuut zal maken voor Deceuninck-Quick-Step. Het 21-jarige talent sluit vanaf 15 juli officieel aan bij de profploeg van manager Patrick Lefevere, en zal zijn wedstrijddebuut maken in de Tour de l’Ain. Ook het Critérium du Dauphiné staat op zijn programma.

Vansevenant werd vorig jaar na zijn eindzege in de Giro Valle d’Aosta, een belangrijke klimkoers voor beloften, al binnengehaald door Lefevere en de zijnen. Na een voorjaar tussen de beloften zou de zoon van oud-prof Wim Vansevenant in juli de overstap maken, maar dat is door de coronapandemie anders gelopen.

“Ik heb dit seizoen nog 2 koersen gereden bij de beloften. Ik had me graag nog eens bewezen bij de beloften, om te tonen dat ik het waard was. Het is jammer dat ik op zo’n manier afscheid moet nemen, maar ik kijk vooruit”, zegt hij tegen Sporza. Vansevenant is een klimmerstype, maar weet ook wat nog beter kan. “Ik moet nog veel groeien, maar ik hoop dat ik mijn plan kan trekken in de bergritten.”

“Ik moet nog veel bijleren, dan komt het wel in orde”, legt hij uit. “Eendagskoersen? Dan vooral klassiekers met lange beklimmingen, een kilometer of 10. De Ardennen zijn nog wat te explosief voor mij.”

Stevig programma met enkele WT-koersen

In ieder geval zal het seizoen van Vansevenant beginnen met de Tour de l’Ain (7-9 augustus), gevolgd door zijn eerste WorldTour-kilometers in de Dauphiné (12-16 augustus). Dat meldt Sporza. Daarna trekt hij naar Italië voor de Wielerweek van Coppi en Bartali (1-5 september) en naar Canada voor de koersen van Québec en Montréal (11 en 13 september).

Eind september wacht mogelijk het WK voor beloften in Zwitserland voor de 21-jarige Vansevenant, gevolgd door de Waalse Pijl (30 september) en de Brabantse Pijl (7 oktober).