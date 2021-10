Lefevere over kasseienrit in de komende Tour: “Ik kan begrijpen dat ze sensatie zoeken, maar toch”

Patrick Lefevere, de teammanager van Deceuninck-Quick-Step, kent nu ook tot in detail het parcours voor de komende editie van de Tour de France. In gesprek met Het Nieuwsblad heeft hij het onder meer over de vijfde etappe van Lille naar Arenberg, met onderweg maar liefst elf kasseistroken.

Lefevere heeft voor een dergelijke kasseienrit meerdere kanshebbers in de ploeg, maar toch is hij niet echt een voorstander van een Parijs-Roubaix-achtige etappe in de Tour. “De kasseien? Voor ons zou dat goed kunnen zijn, maar in een grote ronde horen ze toch niet echt thuis. Een strook of twee, drie… Maar elf? Dat zijn er veel. Daar kan je de Tour al verliezen. Winnen niet, wel verliezen. Ook die gravel. Hou het bij wegwielrennen. Ik kan begrijpen dat ze sensatie zoeken, maar toch.”

Stressvolle openingsweek

De eerste Tourweek is al bijzonder lastig met meerdere potentiële waaieretappes, de kasseienetappe naar Arenberg en een Vogezenrit met aankomst op La Planche des Belles Filles. Lefevere: “Die eerste week is stress, rijden in de wind. Daar kan je al wat favorieten elimineren, of toch pijn doen. Of ik veel sprintetappes zie? Niet zoveel hé. Zes? En als ze koersen zoals de voorbije jaren, vallen er daar ook al twee van weg.”

Deceuninck-Quick-Step mikt ook volgend jaar weer op dagsucces. “Ik denk niet dat we een klassementsrenner hebben. Er is wel een Mattia Cattaneo of zo. Die jongens kunnen rond de tiende plaats rijden, maar wie ligt daar van wakker? Een jaar later weet niemand nog wie er zevende was in de Tour hé. We gaan dus zo veel mogelijk ritten winnen”, is Lefevere duidelijk.