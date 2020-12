Lefevere over interesse in Almeida: “Ik laat hem niet gaan”

Patrick Lefevere is niet gediend van het nieuws dat UAE Emirates interesse zou hebben in João Almeida. De manager van de Portugees maakte dat vorige week kenbaar. Lefevere is duidelijk in zijn eerste reactie. “Ik moet deze bullshit lezen, maar hij heeft een contract en ik laat hem op geen enkele manier gaan”, aldus de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step tegen Cyclingnews.

De 22-jarige Almeida is erg gewild na zijn sterke Giro d’Italia. Hij droeg vijftien dagen het roze eindigde op de vierde plaats in het eindklassement. Lefevere zegt dat hij contact heeft gehad met João Correia, de zaakwaarnemer van de Portugese coureur. “Hij wilde niet praten over volgend jaar of de verdere toekomst. Hij wilde geen bonus, hij wilde niets, maar een paar maanden later zeggen ze dan dat UAE Emirates hem wil”, aldus Lefevere.

“Ze verdienen eigenlijk een straf, omdat je niet kan praten met renners die nog onder contract staan”, vindt de CEO van Deceuninck-Quick-Step. “Als je als renner een deal sluit voor 2022, dan is dat toch oneerlijk. Hoe kan je nog presteren als je al weet dat je de ploeg gaat verlaten? Hij blijft bij ons. Misschien kunnen we praten als ze mij twee miljoen willen betalen.”