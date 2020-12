‘UAE Emirates hengelt naar João Almeida’

UAE Emirates heeft interesse getoond in João Almeida. Dat bevestigde de zaakwaarnemer van de gewilde Portugese renner, die dit jaar vijftien dagen het roze droeg en op de vierde plaats eindigde in de Giro d’Italia.

“Er is interesse van UAE Emirates en andere WorldTour-ploegen, maar feit is dat João Almeida nog een doorlopend contract van een jaar heeft bij Deceuninck-Quick Step”, liet João Correia, zaakwaarnemer van de 22-jarige renner, weten aan de Portugese sportkrant A Bola. “De manager van de ploeg, Joxean Matxin, kent de kwaliteiten van João. Maar kennen en onderkennen is één ding, komen met een aanbod is wat anders.”

“Onze manier van werken is bekend bij de ploegen. Er wordt veel gezegd, maar zonder concrete voorstellen zijn het allemaal geruchten”, voegde Correia er nog aan toe. Volgens de UCI-regels mag een renner met een doorlopend contract alleen naar een andere ploeg zolang daarover een overeenstemming is tussen de renner, zijn huidige werkgever en zijn nieuwe werkgever. Ook is er toestemming nodig van de UCI.