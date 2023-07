Lefevere over Evenepoel: “Als alles goed gaat, zal hij meedoen aan de Vuelta”

Remco Evenepoel zal dit najaar zijn titel gaan verdedigen in Vuelta a España. Dat heeft Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, bevestigd aan La Dernière Heure. Tot nog toe was er twijfel over de deelname van Evenepoel aan de komende Ronde van Spanje.

Evenepoel had dit jaar de Giro d’Italia als grote doel. De wereldkampioen stond daar na één week koers aan de leiding, maar viel uit met een coronabesmetting. Patrick Lefevere liet daarna weten dat zijn renner zowel de Tour de France als de Vuelta a España zou laten schieten. Het Laatste Nieuws meldde daarna echter al dat dit nog niet definitief was en Evenepoel mogelijk toch wel aan de start van de Vuelta zou verschijnen. Nu lijkt dat inderdaad te gaan gebeuren.

“In eerste instantie zei ik dat het beter zou zijn voor hem om de Ronde van Spanje niet te rijden”, zegt Lefevere tegen La Dernière Heure. “Maar als ik zie op welk niveau hij terugkomt en hoe graag hij wil, kan ik het alleen maar met hem eens zijn. Remco wil grote uitdagingen aangaan. Als alles goed gaat in de training en hij geen problemen heeft, zal hij deelnemen aan de Vuelta.”

De Ronde van Spanje vindt dit jaar plaats van 26 augustus tot en met 17 september en start met een ploegentijdrit in Barcelona. Vorig jaar kroonde Evenepoel zich tot eindwinnaar, waarmee hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde werd in 44 jaar.

Wedstrijdprogramma