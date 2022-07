Lefevere over deal met Soudal: “Voor vijf jaar, dat is voor het eerst in mijn carrière”

Patrick Lefevere, de teammanager van (nu nog) Quick-Step Alpha Vinyl, is blij met de meerjarige deal met nieuwe partner Soudal. Dat liet hij tijdens de tweede rustdag van de Tour de France weten op een speciaal belegde persconferentie. “Dit is voor het eerst in mijn carrière dat ik een samenwerking van vijf jaar kan aankondigen.”

De 67-jarige Lefevere bevestigde op de persconferentie de samenwerking van Soudal, fabrikant van bouwmaterialen, met zijn Quick-Step-ploeg. Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, maakte het nieuws gisteren in het tv-programma Vive le Vélo al wereldkundig. “Ik kondig vandaag aan wat we al een tijdje wisten, namelijk dat Soudal zich voor de komende vijf jaar bij ons zal aansluiten. Ik ben al een oude man, maar dat is voor het eerst in mijn carrière”, schetst Lefevere.

“Daarom zit ik nog hier en ben ik nog niet gepensioneerd. Ik wilde alleen blijven met zo’n lang akkoord.” De nieuwe naam van de ploeg wordt Soudal-Quick-Step. Lefevere werd op de persconferentie vergezeld door Coorevits en Ruben Desmet, de CEO van Unilin Flooring, Quick Step. Coorevits had het volgende te zeggen over de deal: “Het is een bewuste keuze, aangezien we meer visibiliteit willen in het buitenland. Het sponsoren van een wielerploeg past heel erg goed binnen onze marketingstrategie. We willen naar een hoger niveau.”

Meer investeren

“De ploeg van Patrick heeft al zoveel bereikt en is de succesvolste ploeg van de laatste tien jaar”, vervolgt Coorevits. “We koesteren dezelfde ambities en dus is het mooi om dit nieuws nu wereldkundig te kunnen maken tijdens de Tour de France.” Het budget van de ploeg komt een stukje hoger te liggen dan het voormalige budget, liet Desmet zondag al weten in Vive le Vélo. Naar verluidt ligt het budget nu rond 20 miljoen euro.

Desmet: “We zijn tot vandaag heel succesvol in het klassieke werk, maar om internationaal meer naamsbekendheid te verwerven, is het toch wel goed om ook in de Grote Rondes een kern te kunnen uitbouwen die competitief kan meespelen voor de overwinningen. Vandaar zijn we samen met Patrick op zoek gegaan naar een partner die daar mee zijn schouders onder kan zetten”, klinkt het ambitieus.

Soudal Quick-Step shirt 2023 pic.twitter.com/X7loMsPz7B — Nico Dick (@NicoDick) July 11, 2022

We are happy to announce that our team – the most successful in the peloton this century, with more than 880 wins – will be known as Soudal – Quick-Step from 2023, after we have reached a multi-year agreement with #Soudal! pic.twitter.com/a7rE0cIbgq — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 11, 2022