Lefevere over Alaphilippe: “In beste geval zit hij over veertien dagen weer op de fiets”

Het zit Julian Alaphilippe dit seizoen niet mee. De Franse wereldkampioen kende voor de start van de Vuelta a España al de nodige pech en moest woensdag in de elfde etappe van de Spaanse ronde opgeven na een nieuwe valpartij. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl liep hierbij een ontwrichte schouder op. Het is maar de vraag of hij op tijd fit is voor het WK.

In het ziekenhuis werden geen breuken in de schouder of het sleutelbeen geconstateerd, maar Alaphilippe zal in België nog een keer worden onderzocht om te zien of er geen ‘restschade’ is. Dat zal gebeuren in het hospitaal van Herentals. Of Alaphilippe, die een erg ongelukkig jaar kent met veel blessures en tegenslagen, over een kleine maand kan meedoen aan het WK wielrennen in Australië, is nog niet bekend.

“WK is wellicht iets te kort dag”

Teammanager Patrick Lefevere kijkt in gesprek met Het Nieuwsblad al wel even vooruit. “In het beste geval zit hij over veertien dagen opnieuw op de fiets. Het WK is wellicht te kort dag, maar misschien kan hij zich klaarstomen voor de Ronde van Lombardije en de Italiaanse koersen. Het is brute pech voor Julian, die heeft dit jaar al meer ziekenhuizen gezien dan op zijn fiets gezeten.”

De opgave van Alaphilippe is in meerdere opzichten een flinke streep door de rekening van Quick-Step Alpha Vinyl. De Fransman was in de Vuelta een zeer belangrijke helper in dienst van Remco Evenepoel, die na elf etappes aan de leiding gaat in de Spaanse ronde. Lefevere: “De impact op Remco is enorm. Julian was de man van de voorzet, die Remco liet scoren.”