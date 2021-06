Lefevere: “Ook in 2022 nog geen Tour voor Remco Evenepoel”

Remco Evenepoel zal nog even moeten wachten op zijn debuut in de Tour de France. Dat heeft ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step verteld aan RTBF. Volgens Lefevere is het beter als Evenepoel eerst nog eens een volledige Giro d’Italia kan betwisten.

“Remco mag in 2022 de Tour nog niet rijden”, gaf Lefevere mee in de Tour de France-uitzending van de Franstalige publieke omroep in België. “We gaan hem eerst een mooie Giro laten rijden, in normale omstandigheden, met een normale voorbereiding en winter en met enkele koersen in de benen voor de start. Dat is eigenlijk een makkelijke, want logische beslissing.”

Eerder dit jaar maakte Evenepoel, bij zijn comeback na de zware valpartij in de Ronde van Lombardije 2020, zijn debuut in de Giro d’Italia. Na een sterke eerste week zakte hij daarna langzaam weg uit het klassement. Na een valpartij en enkele blessures werd besloten om na zeventien etappes af te stappen.