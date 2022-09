Lefevere na Vuelta-zege Evenepoel: “We konden volgens velen enkel klassiekers winnen”

Patrick Lefevere is in zijn nopjes met de overwinning van Remco Evenepoel in de Vuelta a España. “Ik geniet er vanbinnen van. Ik ben niet zo uitbundig, maar ik geef wel graag mensen ongelijk”, zei de ploegbaas van Quick-Step-Alpha Vinyl in het praatprogramma De Afspraak op VRT. Daarmee doelde hij op het idee dat zijn team niet zou kunnen scoren in de klassementen van de grote rondes.

“De ploeg Quick-Step kon volgens velen alleen maar klassiekers winnen, maar mensen hebben blijkbaar maar een geheugen van 48 uur”, stelt Lefevere. “We zijn al tweede geworden in de Vuelta met Mas (in 2018, red.) en we hebben de Giro verloren door een fout van de commissarissen toen Uran drie minuten voorsprong had en zijn trui verliest (in 2014, red.). We hebben wel meer gedaan dan wat we afgelopen drie weken hebben getoond. Mensen vergeten dat altijd.”

Ook reageerde Lefevere op de twijfels er waren over Evenepoel. “Er is veel getwijfeld aan de capaciteiten van Remco door de buitenwereld. Ik denk dat mensen niet goed beseffen wat het betekent om in een ravijn tien meter naar beneden te vallen. Een gebroken bekken op verschillende plaatsen, en ook het mentale aspect. Dat ventje was amper iets ouder dan 20 jaar. Daarna wilde hij een beetje te vlug revalideren. Een beetje zijn fout en een beetje de onze. Waarna hij een weerslag kreeg, die toch zes maanden tot een jaar heeft geduurd.”

Evenepoel op het WK

Inmiddels is dat allemaal achter de rug en heeft Evenepoel – onder andere – de Ronde van Spanje op zijn palmares staan. Zal hij zich nu nog op kunnen laden voor het WK in Wollongong, waar hij zowel de tijdrit als de wegrit rijdt? “Ofwel is er decompressie op het WK, ofwel doet hij een Philippe Gilbertje en rijdt hij op dit niveau door tot de Ronde van Lombardije”, denkt Lefevere. “Als je in zo’n conditie zit, kan alles. Hij was zondagavond heel relax. Hij is zo sterk in zijn hoofd, dat ik hem ervan verdenk dat hij ook op het WK top zal zijn.”