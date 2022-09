Lefevere na eerste eindzege in grote ronde: “Hopelijk het begin van iets formidabel”

Patrick Lefevere won met zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl al talloze klassiekers en andere grote koersen, maar vandaag komt daar ook een eerste eindzege in een grote ronde bij. Remco Evenepoel zal vanavond zonder ongelukken in Madrid worden gekroond tot eindwinnaar van de Vuelta a España 2022. “Dit doen met een Belgische renner is echt een grote eer”, aldus Lefevere.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

De teambaas was in gesprek met Het Nieuwsblad uiteraard lovend over zijn poulain, die gisteren in de laatste bergetappe naar de Puerto de Navacerrada op overtuigende wijze de eindzege wist veilig te stellen. “Zelfs mij heeft hij verrast met de snelheid waarmee hij groeit. Maar dat is een teken van de grote kampioenen. Na Luik-Bastenaken-Luik heeft hij een klik gemaakt.”

“Ik ben zeer content omdat er veel mensen zijn, vooral in Vlaanderen, die altijd klagen en negatief zijn over hem. Dat hij dit en dat niet kan. En nu… Niki Terpstra zegt altijd ‘als je wint, heb je vrienden’. Dat ik vandaag veel vrienden heb? Ik kies mijn vrienden zelf”, lacht Lefevere.

Mijlpaal

Ook voor de inmiddels 67-jarige Lefevere is het een mijlpaal, die eerste eindzege in een grote ronde. En toch: “Er werd altijd gezegd dat Quick-Step de grootste klassieke ploeg was, maar we zijn hier al eens tweede geworden met Enric Mas en in 2014 werden we in de Giro ook al eens tweede met Rigoberto Uran.”

“Hopelijk is dit het begin van iets formidabel. Veel mensen hebben die laatste Belgische eindzege van 44 jaar geleden (Johan De Muynck in de Giro d’Italia van 1978, red.) niet meegemaakt. Ik was er toen wel al, want ik heb nog gereden met Van Impe, Merckx, Maertens en De Muynck. En we zijn nog maar net begonnen. Nu gaan we rustig terugkeren naar het hotel. We gaan zeker iets drinken, maar het echte feest is pas zondag.”