Lefevere kent tactiek om Van der Poel en Van Aert te bekampen: “Wolven isoleren hun prooi”

In de aanloop naar Le Samyn sprak Mark Cavendish online met de pers. Maar het was teambaas Patrick Lefevere die de mooiste quote in huis had. Eentje over Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de belangrijkste concurrenten voor Deceuninck-Quick-Step de komende weken.

Een Zoom-interview met Mark Cavendish is geen cadeau voor de media. Al zeker niet als de Brit dat doet vanuit een rijdende wagen met bijhorende onstabiele verbinding. Bovendien toonde Cav zich maar matig enthousiast. Fietsen doet hij nog steeds ontzettend graag. Met de media praten iets minder. “Ach, ik wil het simpel houden”, zucht hij. “Ik wil genieten van het koersen, dat is belangrijk als je een lange carrière wil maken.”

Bij een aantal vragen maakt hij er zich makkelijk vanaf. “Mijn vorm? Ik heb pas één koers gereden. Daar heb ik nog geen zicht op. Onze tactiek in Le Samyn morgen? Dat laat ik over aan de ploegleiders. Wat ik vind van de nieuwe UCI-regels omtrent de supertuck? Florian (Sénéchal, red.) zit ook in deze meeting. Waarom vraag je dat niet aan hem?”

‘Koersen om te winnen’

Alleen als het over Deceuninck-Quick-Step of zijn ploegmaats gaat, klinkt Cav een stuk enthousiaster. Hij spreekt nogmaals zijn dank uit richting de ploegleiding en geeft aan dat hij volledig achter de filosofie van teambaas Lefevere staat. “Het mooie aan deze ploeg is dat ze gewoon altijd koersen. Ze proberen hier niet de sport opnieuw uit te vinden, maar gaan altijd voor winst.” En dat hij zeker is dat Fabio Jakobsen terugkomt op een heel hoog niveau, geeft hij nog mee. “Zijn toewijding is enorm.”

Vooraleer Cavendish aan het woord kwam, blikte Lefevere zelf nog terug op het voorbije weekend. “In de Omloop Het Nieuwsblad koersten we agressief. Een gemotiveerde Julian Alaphilippe deed een zelfmoordaanval, maar dankzij de lead-out van Kasper Asgreen en Sénéchal winnen we toch met Davide Ballerini. Zondag zagen we een agressieve Van der Poel. Als Asgreen het gat niet dicht, wint Mathieu. Ik keek zondag trouwens op twee schermen. In de Drôme Classic won Andrea Bagioli na een fantastische koers.”

Wolfpack

Wanneer Lefevere wordt gevraagd met welke ploegtactiek hij in de klassiekers Van der Poel en Van Aert wil kloppen, komt hij uiteraard bij de kracht van zijn Wolfpack terecht. “Wij hebben Alaphilippe in onze ploeg. En in de Omloop wonnen we uiteindelijk dankzij onze collectieve sterkte. De spirit van de Wolfpack moeten we blijven behouden. Jullie weten toch hoe wolven te werk gaan met hun prooi? Ze isoleren die eerst. Wel, dat moeten wij de komende maanden ook proberen te doen met Van Aert en Van der Poel.”

Morgen neemt een sterk team van Deceuninck-Quick-Step het alvast opnieuw op tegen Van der Poel in Le Samyn. Florian Sénéchal is er een van de favorieten, maar hij moet dus wel voorbij MVDP. “Petje af voor zijn prestatie in Kuurne, maar morgen heb ik minder schrik van hem”, zegt Sénéchal. “Alpecin-Fenix heeft alleen Mathieu, wij hebben meerdere troeven. Zo kunnen we voor de aanval kiezen en met Cavendish en Hodeg hebben we nog snelle jongens achter de hand.”