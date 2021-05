Lefevere: “Ik ga niet halsoverkop op zoek naar een nieuwe sprinter”

Patrick Lefevere zakt dinsdag, op de rustdag, opnieuw af naar de Giro d’Italia. Het traditionele rondje langs de makelaars laat hij aan zich voorbijgaan. “Ik heb hen niet nodig op dit moment”, schrijft de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Ik werk nog altijd aan mijn budget voor de komende jaren en dat zal hoger liggen dan nu. Maar voorlopig heb ik nog geen enkele renner van een ander team een voorstel gedaan”, laat Lefevere weten. Wel scheiden de wegen van Sam Bennett en de Belgische ploeg. Beide partijen komen er op financieel vlak niet uit en de Ierse sprinter keert terug naar BORA-hansgrohe.

“Bennett heeft me telefonisch laten weten dat hij de ploeg verlaat, maar ik ga niet halsoverkop op zoek naar een nieuwe sprinter. Deze week praat ik met Fabio Jakobsen, van wie ik verwacht dat hij weer zijn beste niveau zal vinden. En Mark Cavendish heeft net uit eigen zak een tiendaagse stage in Athene betaald. Ik hoor dat hij nog betere waarden haalt dan in Turkije”, gaat hij verder.

Lefevere hoeft de transfermarkt dus niet op, schrijft hij. “Voorlopig focus ik op de renners die ik al in de ploeg heb. Ik zie er weinig betere rondrijden.”